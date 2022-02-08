Программу по переселению из аварийного жилфонда Липецкая область должна выполнить на два года раньше, чем планировалось. Об этом сегодня сообщил заместитель главы региона Константин Востриков. Он провёл брифинг для журналистов областных СМИ.

Для досрочной реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» Липецкая область получила 2,28 млрд рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ещё 1 млрд рублей добавит регион. Такой объём средств позволит расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда вместо предполагаемых ранее 50 тысяч к концу 2023-го, а не планируемого ранее 2025 года. В новые квартиры переедут ещё 4124 человек. Речь идёт о домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После завершения в 2023 году действующей программы планируется дальнейшее расселение аварийного жилья.

«Сейчас в работе с федеральными структурами мы акцентируем внимание на том, что необходимо начинать заниматься домами, которые признаны аварийными после первого января 2017 года. Таких у нас сто сорок зданий. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы приступить к их расселению сразу после реализации текущей программы», – прокомментировал Константин Востриков.

Константин Востриков отметил, что жилищный фонд в регионе обновляется и по программе комплексного развития территорий, в рамках которой благоустраиваются районы с несовременной инфраструктурой, старыми домами и коммуникациями. В Липецке работа началась уже по нескольким территориям: в пределах улиц Спиртзаводской, Франко и Ушинского, Радиаторной, Нестерова и Качалова. Комплексное развитие подразумевает строительство новых домов, социальных объектов, обновление инженерных сетей, благоустройство, создание культурных, спортивных пространств и зон отдыха.

Ещё один механизм, который будет применяться в комплексе с уже имеющимися программами – инфраструктурные бюджетные кредиты, которые регион уже получил. 3,6 млрд рублей направляются на реализацию трёх крупных проектов. В рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, двух детских садов – на 350 и 240 мест, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона «Черная слобода» построят магистральные сети электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения. В микрорайоне «Северо-Восточный» в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, детского сада с начальной школой.

Константин Востриков подчеркнул, что получение инфраструктурного бюджетного кредита позволит Липецкой области ввести 617 тысяч квадратных метров жилья, реализовать необходимые объекты социальной инфраструктуры и создать более 450 рабочих мест.