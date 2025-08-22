Липецкая область планирует расширить сотрудничество с Беларусью

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с прибывшим в регион руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Артёмом Андреевым. Обсуждались дальнейшее развитие внешнеэкономических связей между сторонами.

Республика Беларусь является ведущим торговым партнёром региона среди стран СНГ. Доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте области в 2025 году составляет 5%. Напомним, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот вырос на 11% по сравнению с 2023 годом. Объём экспорта липецких товаров увеличился на 12%, а импорт белорусской продукции в регион вырос на 6%.

Помимо соглашения с Правительством Беларусью, Липецкая область активно взаимодействует с Брестской и Гродненской областями, причём соглашение с последней было заключено в 2023 году в рамках проведения Дней Республики Беларусь в Липецкой области. В 2025 году на полях ПМЭФ был подписан план мероприятий с Гродненским облисполкомом.

«Мы первый субъект в РФ, где каждый муниципалитет имеет побратимские связи с районами или городами Беларуси. Всего заключено 20 таких соглашений и 13 планов мероприятий по их реализации. Это не просто формальность, а основа для живого, практического сотрудничества — от совместных проектов в различных сферах до культурного обмена. Будем и дальше углублять это взаимодействие, чтобы открыть новые возможности для бизнеса и экономики обеих сторон», — отмечает Игорь Артамонов.

В рамках Плана мероприятий на 2024-2026 годы сотрудничество ведётся по нескольким ключевым направлениям. Так, белорусские подрядчики выполнили капремонт автодороги в Данковском районе. Продолжаются закупки дорожно-строительной техники белорусского производства: в 2025 году приобретено 6 единиц техники, а 34 единицы, купленные в 2024 году, переданы для содержания региональных дорог.

Игорь Артамонов и Артём Андреев обсудили возможное участие делегации Липецкой области в Международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдёт в Минске с 29 сентября по 1 октября. Планируется заключение ряда соглашений в рамках работы по расширению и наращиванию двусторонних связей между регионом и республикой.