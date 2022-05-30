Подготовка к запуску в Липецкой области пилотного проекта по переходу на ресурсно-индексный метод обсуждалась на совещании заместителей министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко и Светланы Ивановой с заместителем руководителя Липецкой области Константином Востриковым. Отмечалось, что данный метод позволит более точно определять сметную стоимость строительных проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств.

«В Липецкой области уже проведён ряд важных подготовительных мероприятий для осуществления перехода на ресурсно-индексный метод. К примеру, хорошо налажена работа центра мониторинга цен на строительные ресурсы. Для полной готовности региона к реализации пилотного проекта нужно активизировать взаимодействие с производителями и торговыми организациями по части предоставления данных в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Применение ресурсно-индексного метода стало возможным благодаря данным, которые производители стройматериалов ежеквартально публикуют и обновляют в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. На текущий момент в перечень ФГИС ЦС включены 72 юридических лица, осуществляющих деятельность по производству строительных ресурсов, а также по ввозу и оптовой торговле ими на территории Липецкой области. 46 из них предоставляют информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов и расчёта индексов изменения сметной стоимости строительства.

«Продолжим и дальше работать с производителями и поставщиками. Фиксация и постоянный мониторинг стоимости строительных ресурсов помогут региону плавно перейти на ресурсно-индексный метод, а также повысить качество и прозрачность расчётов при составлении смет», – отметил Константин Востриков.