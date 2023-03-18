В Единый день голосования в нашем регионе пройдут муниципальные избирательные кампании. Липецкая область заявила о своей готовности использовать на выборах этого уровня систему дистанционного электронного голосования.

При положительном заключении Центризбиркома избиратели смогут выразить свое волеизъявление через Интернет. Для этого всего лишь нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и подать заявление.

Особо отметим, что ДЭГ не заменяет традиционную форму голосования. При желании избиратель может по-прежнему голосовать на избирательном участке. Но у человека появляется выбор: голосовать традиционно, заполнив бумажный бюллетень, или дистанционно. При этом в обоих случаях основные принципы проведения выборов соблюдаются. Это — тайна волеизъявления избирателя, обязательное подтверждение личности голосующего, открытость и гласность процесса голосования. Поскольку ДЭГ не исключает традиционного голосования на участках, то сокращение количества участковых избирательных комиссий в регионе не требуется. При формировании новых составов УИК, которое пройдет в ближайшее время, число членов избиркомов сохранится.

Перед тем, как подать заявку в ЦИК, избирательная комиссия Липецкой области проанализировала технологические возможности для организации дистанционного электронного голосования в нашем регионе. Повсеместное покрытие территорий сотовой связью и Интернетом позволяют применить ДЭГ на муниципальных выборах.

ЦИК России отмечает повышенный интерес у избирателей к дистанционному электронному голосованию во всех регионах, а значит, эта дополнительная возможность волеизъявления граждан на выборах востребована обществом. Главные преимущества ДЭГ – удобство, доступность, надежность. Принять участие в онлайн-голосовании можно вне зависимости от места своего нахождения.