В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить 340 миллионов рублей из областного бюджета. Предполагается, что сертификаты получат около 100 человек. Проект поддержали депутаты Липецкого облсовета на заседании комитета по науке, образованию, культуре, спорту и делам молодёжи.

Новый областной закон был принят в апреле года по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В соответствии с ним дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить жилищный сертификат и самостоятельно приобрести жильё. Таким правом с апреля уже воспользовались 29 человек. Десять из них при покупке жилья использовали дополнительные денежные средства: материнский капитал, займы, личные накопления. Квартиры и жилые дома приобретены в Липецке, Лебедяни, Ельце, Усмани и Грязях.

«Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Этот сертификат позволит ускоренными темпами решить проблему по предоставлению жилья детям-сиротам в Липецкой области в ближайшие несколько лет. Ожидающие своей очереди могут не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру», – отмечает Игорь Артамонов.

Сумма жилищного сертификата рассчитывалась исходя из норматива общей площади жилого помещения (не более 45 квадратных метров на нуждающегося) и стоимости одного квадратного метра, устанавливаемого Минстроем России. На III квартал 2022 года для Липецкой области эта сумма составила 72 тысячи 130 рублей за квадратный метр. На получение жилищного сертификата могут претендовать дети-сироты, которым исполнилось 25 лет, состоящие в очереди на обеспечение жилым помещением, имеющие постоянный официально подтвержденный доход от трудовой деятельности и трудовой стаж не менее года.