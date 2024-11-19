Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своём телеграм-канале, что регион с 2025 года будет участвовать в новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Сельское хозяйство у нас прогрессивное, инновационное. И нас очень волнуют кадры для него», – подчеркнул глава региона.

В рамках нового нацпроекта сейчас запускается федеральный проект «Кадры в АПК», конечная цель которого – укомплектованность кадрами предприятий АПК до 95%. Основные задачи – повышение доли молодых (до 35 лет) кадров в отрасли, сотрудников, работающих в сельском хозяйстве более пяти лет, сотрудников аграрных образовательных и научных учреждений с учёной степенью или званием, а также количества научных и научно-педагогических работников. Для этого, в том числе, ведётся строительство (приобретение) жилья в найм, пояснили в региональном управлении сельского хозяйства.

Липецкая область первой в России открыла Агрокванториум в Большом Хомутце Добровского округа. Он рассчитан на раннюю профориентацию учащихся. Аудитория оснащена робототехническим комплексом «Умная теплица», цифровыми лабораториями, интерактивной панелью, симулятором комбайна, квадрокоптером, робототехническими наборами разного уровня сложности и гидропонной установкой, которая позволяет выращивать овощи и зелень в небольшом помещении без почвы. Сельскохозяйственные профессии здесь изучают с 8 класса. Сейчас в регионе действуют уже 18 агроклассов в нескольких муниципалитетах.

«В ближайшие пять лет рассчитываем открыть в регионе 270 агроклассов. И обязательно продолжим взаимодействие с Минсельхозом по реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы молодые аграрии жили в современных благоустроенных сёлах», – подытожил губернатор.