Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.

В качестве основного показателя ранжирования использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Среднюю зарплату рассчитали для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек или с более чем 50 тыс. работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

Зарплаты в крупных городах ожидаемо почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в 6 регионах из проанализированных (81 субъект РФ) зарплаты в провинции по итогам 2020 года оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов.

В шестерке таких регионов оказались: Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская область, Еврейская автономная область и Курская область. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.

Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно «экономические центры» в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями полезных ископаемых.

Еще в девяти регионах зарплата в провинции очень близка (менее 5% разницы) к зарплатам крупных городов, в этом перечне также много сырьевых регионов.

В целом почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах на 20% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Липецкая область в данном рейтинге расположилась на 34 месте. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона в 2020 году составила 31,6 тыс. рублей. Показатель отношения зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах составил 0,79. А к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 2,21.

С полным рейтингом можете ознакомиться здесь.