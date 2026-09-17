Липецкая область победила во Всероссийском конкурсе походных регионов

Липецкая область вошла в число победителей Всероссийского конкурса походных регионов программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» на 2027 год. Ее и еще семь субъектов отметили в номинации «Регион Окружного турслёта». Теперь регионы-победители получат возможность провести окружной турслёт. В нашем регионе событие пройдет на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей».

Также определены лучшие восемь регионов в номинации «Время открытий». Они организуют тематические походы, приуроченные к знаменательным датам. Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Конкурс проводился в рамках Всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие».

«Этот конкурс позволит Липецкой области в очередной раз продемонстрировать свой туристический потенциал. А у нас действительно есть, что посмотреть: и потрясающие природные места, и культурное наследие, и современные решения, делающие знакомство с регионом комфортным и незабываемым», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.