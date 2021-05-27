На прошлой неделе регион подал заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на софинансирование энергоэффективного капитального ремонта по 7 многоэтажным домам, расположенным в Липецке и Ельце.

Все дома, включенные в заявку, формируют фонд капремонта на общем счете. Работы по повышению энергоэффективности в них выполнены в рамках краткосрочного плана ФКР Липецкой области. Среди проведенных работ – установка автоматизированных тепловых пунктов, капитальный ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, горячего водоснабжения, фасада, крыши. В данных многоэтажках энергоэффективный капремонт обошелся в 18,5 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования – 4,58 млн. рублей. Выделенные средства будут направлены на дополнительные работы по капитальному ремонту.

Напомним, Фонд содействия реформированию ЖКХ может возместить хозяевам квартир до 80 процентов расходов на капремонт и до 5 миллионов рублей на дом. Для получения софинансирования достаточно расчетных показателей, указывающих на экономию выше 10 процентов, и отчета о выполненных работах. За 2 года Липецкая область подала 7 заявок по 41 многоквартирному дому на общую сумму возврата около 30 млн. рублей.