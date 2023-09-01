Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия — 2023 от Липецкой области. Наш регион подал более 70 заявок, это в три раза больше, чем в 2022 году. Всего Общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок из 89 регионов России.

«Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года». Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Тренд заявок этого года — множество патриотических проектов и инициатив, которые призваны бороться с фейками о нашей стране, ее истории и настоящем. Эти предложения помогут воспитать любовь к родному краю и Родине.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика, Бизнес и Право» липчане представили интеллектуально-просветительскую игру в области экономики и финансов «Адам Смит 2.0.». Её проводит Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Игра помогает молодежи понять основы экономики, системы жизнеобеспечения общества. С сентября 022 г. по май 2023 г. было проведено 45 игр, всего в них приняли участие 120 студентов филиала и почти тысяча учащихся 10-11 классов.

«Липецкая область ценит и всячески поддерживает инициативы Общества «Знание». Крайне важно, что у каждого жителя нашего региона и нашей страны есть доступ к этому уникальному массиву знаний, в котором любой человек может найти информацию по интересной для себя сфере. Радует количество заявок на премию в этом году. Активные и неравнодушные люди вдохновляют», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание.Премия можно на официальном сайте награды.