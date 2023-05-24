Главные библиотеки региона присоединятся к масштабной всероссийской акции «Библионочь-2023», которая пройдет 27 мая. В библиотеке на улице Кузнечная в 18:00 программу откроет выступление танцевального коллектива и шоу-дефиле моделей в стиле XIX века и советской эпохи. А затем до 21:30 для посетителей будут работать различные интерактивные площадки. Любителям истории предложат прогуляться по старому Липецку вместе с главным краеведом региона Александром Клоковым, заглянуть в курортную читальню и познакомиться с историей учебных заведений Липецкого края.

Интересующиеся педагогикой смогут посетить лекцию члена Союза журналистов, Союза писателей и публицистов России Людмилы Шопиной о Стале Шмакове и посмотреть документальный фильм об «учителе учителей», основоположнике «липецкого метода» школьного обучения Константине Москаленко. Знатоков поэзии и прозы пригласят на литературный квиз, предложат поиграть в литературное лото по русской классике, а также прикоснуться к подлиннику и почитать прижизненное издание Александра Островского.

Ценителей изобразительного искусства ждет встреча с художником, дизайнером Алевтиной Венгрженовской. Посетители услышат рассказ о творчестве Карла Брюллова и золотом сечении в сопровождении динамических этюдов лектора. Все желающие смогут посетить творческий вечер художника Марии Волжиной и посмотреть выставку ее работ, а также насладиться запечатленными мгновениями школьной поры на фотовыставке Александра Козина «Кольки, Зинки и другие».

Также гостей приглашают на интерактивный театральный мастер-класс «Сотворим сказку вместе» от заслуженной артистки России, заведующей труппой Липецкого государственного театра кукол Елены Савинич, мастер-классы по изготовлению блокнотов и росписи закладок, рисованию героев комиксов, робототехнике и другие творческие активности. Для всех желающих будет работать игротека с настольными играми, площадка просмотра фильмов в VR-очках, а самым маленьким посетителям предложат сделать аквагрим.

«Подобные акции дают дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», — считает губернатор Игорь Артамонов.

В 21:30 на закрытии «Библионочи — 2023» всех ждет зажигательное выступление шоу-дуэта барабанщиц Cobras и танцоров брейк-данса, подведение итогов конкурса «Читаем вместе русских классиков» и розыгрыши призов.

В Центре молодежного чтения в 15:00 стартует программа для юных гостей под названием «Вместе почитаем, вместе поиграем». Участникам предложат самые разные активности и развлечения: творческие мастер-классы, игры, викторины, литературные пазлы, книжные выставки и многое другое. Центральную площадку «Весь этот мир творит учитель» посвятят Году педагога и наставника. Здесь пройдет командная интеллектуальная игра «Следствие ведут знатоки», а также разместится творческая мастерская «В педагоги я б пошел, пусть меня научат», участники которой создадут агитационную листовку-коллаж и составят рейтинг качеств современного учителя.

Юных читателей ждут в областной детской библиотеке. На площадке «Читаем и слушаем» в 17:00 гости поучаствуют в литературных посиделках, а хозяйка комнаты сказок познакомит ребят с произведениями писательницы С. Прокофьевой и, конечно, почитает их вслух. Любителям творчества будут рады на площадке «Читаем и мастерим». Под руководством ведущей ребята узнают, как создать картину в технике трафаретного рисования по мотивам авторских сказок. Площадка «Читаем и фантазируем» предложит посмотреть диафильмы по любимым книгам и порисовать песком на световых планшетах. А на площадке «Читаем и разгадываем тайну» все желающие пройдут иммерсивный квест по книге «Остров сокровищ».

Компьютерные гении отлично проведут время на площадке «Читаем и создаем», где напишут собственную компьютерную мини-игру с героями любимых книг. Завершится праздник дискотекой с любимыми литературными персонажами. Липецкая областная специальная библиотека для слепых порадует своих читателей конкурсами, розыгрышами, караоке, чаепитием и творческой программой от студентов Липецкого областного колледжа искусств имени К. Н. Игумнова. Начало в 11:00.