Липецкая область поделилась опытом государственно-частного взаимодействия на XIV Петербургском международном юридическом форуме

Новую архитектуру государственно-частного взаимодействия: стандарты, координацию и распределение рисков обсудили участники секции «Право и бизнес» XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), организованного Министерством юстиции РФ и Фондом Росконгресс, 26 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». В работе секции принял участие директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Участники обсудили ключевые вызовы, стоящие перед системой государственно-частного взаимодействия. Анатолий Гольцов в своём выступлении подробно рассказал о реализации государственно-частных проектов в Липецкой области. Он привёл конкретные примеры, среди которых — масштабная модернизация трамвайной сети в Липецке при участии ВЭБ.РФ и создание «Экотехнопарка Липецкого округа». Особое внимание уделено роли Липецкой ТПП и Центра «Мой бизнес» как ключевых платформ, объединяющих бизнес, власть и институты развития. Анатолий Гольцов поделился опытом работы по формированию предпринимательской культуры и повышению правовой грамотности. Он отметил, что на базе Палаты и Центра регулярно проводятся разъяснительные мероприятия, организованные совместно с прокуратурой Липецкой области для регионального бизнеса. Важным элементом этой работы стала ежегодная научно-практическая конференция «Хвостовские чтения», поддерживаемая Палатой и прокуратурой. На ней обсуждаются актуальные вопросы правовой безопасности и взаимодействия бизнеса и власти.

«ГЧП – это не только реализация крупных инфраструктурных проектов. Это ещё и выстраивание системной работы с малым и средним предпринимательством, формирование предпринимательской культуры, – подчеркнул Анатолий Гольцов. – Липецкая ТПП сегодня выступает как экспертная площадка, объединяющая усилия всех сторон для поиска эффективных решений. Вместе с промышленниками региона мы создаём платформу, где находим и устраняем болевые точки, мешающие развитию бизнеса, и формируем новые подходы к взаимодействию».

Эксперты обсудили, как координационные механизмы и рекомендательные стандарты могут стать мостом между регуляторными требованиями и инвестиционной практикой, снижая правовую неопределённость и повышая привлекательность инфраструктурных проектов для долгосрочного капитала. Также были затронуты вопросы о том, как общие принципы и рекомендательные стандарты помогают компенсировать пробелы в законодательстве в сфере ГЧВ и снизить правовые риски сторон, и какие механизмы необходимы для координации процессов на этапе подготовки и реализации проектов.

«Липецкая область всегда открыта к обмену успешными практиками с другими регионами. Мы готовы делиться своими проектами, которые хорошо зарекомендовали себя и показали эффективность. И с радостью усилим их с помощью проверенных современных инструментов, предложенных коллегами и партнерами», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.