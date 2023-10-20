Минпромторг РФ, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке профильных ведомств организовали в Тамбове стажировку по программе «Федеральная практика» для представителей региональных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества ЦФО. Цель стажировки — укрепление потенциала регионов, кооперационных связей, выстраивание новых логистических маршрутов. Участие принимают более 300 человек, которые отвечают за промышленный комплекс в субъектах ЦФО.

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев рассказал коллегам о развитии промышленного туризма на территории особой экономической зоны «Липецк». С начала этого года заводы ОЭЗ посетило более 3000 человек, ежемесячно грязинская и елецкая площадки принимают в среднем 300 гостей. Это школьники, студенты, преподаватели учебных заведений, инвесторы, представители администраций различного уровня, бизнесмены. Экскурсионных программ несколько – от обзорных экскурсий в комфортабельном автобусе до посещений предприятий и мастер-классов по росписи декоративной посуды с народным мастером России.

Как отметил в своем выступлении Александр Базаев, экскурсии проводят с учетом маршрутов, категории гостей, их возраста, статуса, запросов и потребностей. В этом помогает сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. ОЭЗ официально входит в акселератор по развитию промышленного туризма и является победителем в номинации «ПРОМбизнес» за лучшую промышленную экскурсию, направленную на поддержку и продвижение предпринимателей. Записаться на экскурсию можно через сайт ОЭЗ «Липецк». На главной странице портала размещена кнопка «Экскурсии на ОЭЗ».

«Знакомство с предприятиями дает представление об экономическом потенциале региона. Для молодежи это может стать стимулом для выбора определенной профессии, которая будет востребована, перспективна и хорошо оплачиваться», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.