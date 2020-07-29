Липецкая область подключилась к единой цифровой системе мониторинга коммунальных аварий ЖКХ Минстроя РФ

Система мониторинга и контроля инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в пилотном режиме заработает с 1 августа в Липецкой области на базе Единой диспетчерской службы. Единая цифровая платформа будет оперативно отображать информацию о состоянии объектов жилищно-коммунальной сферы, авариях, а также о проведенных работах.

Руководитель области неоднократно обращал внимание профильных ведомств на необходимость более активной работы с жителями. «Коммунальщики должны быстрее реагировать на жалобы и информировать жителей обо всех проведенных работах. Все наши действия должны быть направлены на решение проблем людей», – подчеркивает Игорь Артамонов.

В систему будет вноситься информация об авариях в таких сферах, как тепло-, электро-, газо-, водо- снабжение и водоотведение, а также об эксплуатации жилого фонда. Все данные о коммунальных инцидентах и авариях будут фиксироваться операторами Единой диспетчерской службы. Далее информация будет поступать в ситуационный Центр Минстроя РФ, для того, чтобы проводить анализ текущего состояния систем ЖКХ, а затем – выявлять объекты, находящиеся в наиболее критичном состоянии.

«Подключившись к единой Системе МКА ЖКХ, мы сможем получать в режиме реального времени информацию об авариях и инцидентах на коммунальных объектах во всех муниципальных образованиях, а также следить за тем, чтобы ресурсоснабжающие организации, либо органы местного самоуправления своевременно реагировали на чрезвычайные ситуации и устраняли их», – отметил вице-губернатор Илья Тузов.

Минстрой России утвердил методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, которые зафиксировали единый стандарт предоставления информации и классификации событий, порядок ввода и верификации данных, мониторинга и контроля событий в начале июня этого года. В тестовом режиме успешно подключились уже восемь регионов страны.