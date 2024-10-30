Улучшение условий работы липчан путем искоренения «серых» схем трудоустройства и повышения официальных заработков обсудили участники заседания межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в Липецкой области, которое провел вице-губернатор Сергей Курбатов. Большое внимание легализации зарплаты в регионе уделяется по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Задача комиссии – легализация трудовых отношений между работодателями и работниками, контроль над тем, чтобы не было задолженности по зарплате, и чтобы оплата труда была достойной. Вся эта работа в конечном итоге направлена на улучшение благосостояния граждан, соблюдение их прав, а также получение в полной мере «зарплатных» налогов в бюджет», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В состав муниципальных комиссий и курирующей их работу областной комиссии входят представители органов власти, налоговой службы, прокуратуры, СФР, Федерации профсоюзов, государственной инспекции труда. Благодаря совместной работе в 1 полугодии 2024 года 5,5 тыс. предприятий региона повысили зарплату более 38 тыс. работникам. Всего за семь месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года зарплаты у жителей Липецкой области выросли больше чем на 23%. Регион поднялся на первое место в ЦФО по темпу роста, в то время как в 2023 занимал 17 место. Среднемесячная зарплата в регионе составляет 63,2 тыс. руб. Лидерами являются обрабатывающие производства – 86,1 тыс. руб., информационные технологии – 81,1 тыс. руб., сельское хозяйство – 64,3 тыс. руб., строительство – 61,9 тыс. руб. Хорошие темпы роста стабильно показывают Липецк, Грязинский и Липецкий районы, а в текущем году также Задонский, Лев-Толстовский, Данковский, Хлевенский и Лебедянский районы.

«В поле зрения комиссии – те работодатели, которые хотят уйти от официального трудоустройства сотрудников, используют конверты или другие схемы, чтобы оптимизировать свои налоговые расходы. Успешным в этом отношении можно назвать проект «Обеление», который стартовал в регионе в прошлом году по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Он направлен на легализацию трудовых отношений в частных охранных предприятиях. Мы видим заметный рост зарплаты и численности сотрудников предприятий в этой сфере», – отметил Сергей Курбатов.