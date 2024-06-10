Завершился Петербургский Международный экономический форум. Делегацию Липецкой области возглавил губернатор Игорь Артамонов. За два дня на полях форума было подписано 27 соглашений на общую сумму 76,7 млрд рублей. Договоренности позволят создать в регионе более четырёх тысяч рабочих мест.

Соглашения были достигнуты в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Компания «Эверест» будет производить здоровые снеки, «Экоптица» и «Рудничное» построят предприятия по производству и переработке мяса птицы. В Хлевенском районе появится селекционно-семеноводческий центр.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» запустит выпуск приводов для электротранспорта. Расширит своё производство «Гермес». Предприятие выпускает промышленные котлы и активно сотрудничает с Грязинским техническим колледжем. Компания «РТ-Станкоинструмент» откроет производство шлифовальных станков. Все эти производства откроются на территории ОЭЗ «Липецк».

Еще несколько соглашений подписаны в сфере образования. В Липецкой области откроется первый медицинский вуз. Он станет филиалом Российского университета медицины. МГИМО откроет целевой набор для студентов из Липецкой области. А дети из многодетных семей смогут учиться в ВШЭ на средства грантов.

Преобразится район ЛТЗ в Липецке — там пройдет реновация. В районе Нефтебазы построят новые дома и детский сад.

Три соглашения заключены в сфере туризма. Они привлекли 13,5 млрд рублей инвестиций. В Задонском районе будет восстановлена еще одна усадьба, на Дону появится туркластер, в парке «Олений» расширят инфраструктуру.

«Мы заключили 27 соглашений. Они очень разные. От традиционных договорённостей об открытии заводов до туристических и образовательных проектов. Будет построено новое жильё, соцобъекты и коммунальные сети. У нас откроется свой медицинский вуз. На полках супермаркетов станет больше местных продуктов. ПМЭФ это ещё и возможность встретиться с потенциальными партнёрами, с коллегами из других регионов, договориться о сотрудничестве на будущее. Завершаем работу здесь с множеством предварительных договорённостей, над реализацией которых будем работать», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.