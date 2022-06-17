В рамках Петербургского международного экономического форума подписано ещё одно важное соглашение о сотрудничестве между правительством Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы».

Подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Липецкая область заинтересована в развитии технологий будущего. Мы договорились о сотрудничестве в части реализации проектов в сфере цифрового развития, инновационной экосистемы, технологического предпринимательства и других», – сообщил Игорь Артамонов.

Основой Национальной технологической инициативы являются проекты, преодолевающие технологические или нормативно-организационные барьеры и создающие вокруг себя экосистему партнёров, использующих современные разработки для создания инновационных продуктов и работы на глобальных, новых рынках.

Платформа НТИ — некоммерческая организация, создана в ноябре 2018 года Агентством стратегических инициатив и Минобрнауки России по поручению Правительства РФ. Её цель – создание благоприятных условий для реализации прорывных технологических проектов и масштабирования их результатов, а также увеличения количества проектных команд, стартапов, участвующих в технологическом развитии.