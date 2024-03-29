Липецкая область подписала соглашение об информационном взаимодействии с Курской областью на международной выставке «Россия» в Москве. Такие же документы на курском стенде подписали представители Воронежской и Тамбовской областей, а ранее – Белгородской и Орловской областей. Таким образом скреплены договоренности о работе в едином информационном поле и укреплении репутации государственных СМИ.

«Очень важно поддерживать тесное взаимодействие с соседними регионами, в том числе в вопросах соблюдения единой стратегии освещения в СМИ событий, которые затрагивают и нас, и их, и всю страну», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.