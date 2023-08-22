Липецкие аграрии собрали 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Под пшеницей обмолочено 340 тыс. гектаров. Собрано более 1,7 млн тонн при урожайности 51,5 ц/га. Со 151 тыс. гектаров получено 659 тыс. тонн ячменя. Средняя урожайность – 43,6 ц/га.

Как сообщает управление сельского хозяйства, качество зерна в этом году выше, чем в 2022. 90 % собранного урожая зерновых — это пшеница третьего и четвёртого класса.

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики».

Также в регионе продолжается уборка рапса: с 10 тыс. гектаров получено 24,6 тыс. тонн этой масличной культуры. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 750 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых культур и более 400 тыс. гектаров масличных.

Несмотря на сложные погодные условия, которые сложились для липецких аграриев этим летом, в области планируют собрать не менее 3,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это будет третий за всю историю области урожай. Регион полностью обеспечен мощностями для хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур. На данный момент они составляют 3,7 млн тонн. Для внутреннего потребления Липецкой области требуется около 1,8 миллионов тонн. Излишки вывозятся за пределы региона, в том числе за рубеж.