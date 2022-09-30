Более 3,5 млн тонн зерна уже собрали липецкие аграрии. Это второй за всю историю области урожай зерновых и зернобобовых культур. При этом уборочная кампания ещё продолжается. И даже если урожай превзойдёт все рекорды, то проблем с хранением не возникнет, отмечают в региональном управлении сельского хозяйства.

Липецкая область располагает 48 элеваторами и хлебоприёмными предприятиями общей мощностью хранения 2,5 млн тонн. Кроме того, в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей региона также имеются зерновые мощности хранения на 600 тысяч тонн. Имеющиеся мощности заполнены не на 100%, так как идёт постоянная реализация зерна. Часть продукции используется в мукомольном и комбикормовом производствах, часть идёт на корм скоту. Некоторые компании реализуют зерно, сразу после уборки. Безусловно, необходимое количество зерна засыпается на хранение в качестве семян для урожая следующего года.

Ежегодно липецкие аграрии собирают не менее 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Всего для области требуется около 1,8 млн тонн. Собранный в регионе урожай позволяет не только обеспечивать в полном объёме внутреннее потребление, но и вывозить зерно за пределы субъекта.

«В агропромышленном комплексе региона трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Ежегодно липецкие аграрии показывают превосходные результаты, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.