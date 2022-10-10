Гран-при Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022» получила Липецкая область за вклад в развитие проекта. Достойно свою продукцию представили и предприятия региона, получив 17 медалей выставки – 14 золотых и три серебряных.

Рекордсменом среди липецких производителей стала компания Лебедяньмолоко, получив сразу пять золотых медалей. Три золота у ООО Кузминки. Наградами высшей пробы отмечен ещё ряд хозяйств и ведомств, в том числе наши животноводы – ОАО имени Лермонтова, ООО Вербилово, АО Липецкое по племенной работе.

«Признание достижений агропромышленного комплекса Липецкой области на столь высоком уровне подтверждает, что наше сельское хозяйство по праву считается одним из лучших в стране. И за этим стоит профессионализм и преданность делу наших аграриев, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.