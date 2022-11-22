Объем субсидий по льготным краткосрочным кредитам, выделенный Липецкой области в текущем году, составил почти 1,3 млрд рублей. Это на 50% больше, чем регион получил в прошлом году. Большая часть субсидий пошла на льготные краткосрочные кредиты в области растениеводства – 835 млн рублей. Также краткосрочные кредиты смогли получить хозяйства, занимающиеся животноводством, молочным скотоводством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Более 114 млн рублей субсидий направлены на краткосрочные кредиты, выданные малым формам хозяйствования, сообщает управление сельского хозяйства региона.

«Финансовая поддержка липецких аграриев позволяет модернизовать производство, внедрять инновационные методы и, соответственно, повышать производительность и интенсивность», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

На начало ноября Минсельхозом России для липецких аграриев одобрено 290 льготных кредитов на сумму свыше 21,8 млрд рублей. В прошлом году на аналогичную дату липецким сельхозпроизводителям было утверждено 147 кредитов на сумму 20,7 млрд рублей. Данный вид господдержки действует с 2017 года. Сельхозтоваропроизводители, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельхозпродукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный кредит по ставке не более 5%, поясняет заместитель губернатора Игорь Кремнёв.