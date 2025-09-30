Липецкая область получила две награды на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Быть рядом!»

Практики Липецкой области были отмечены на XVI Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Быть рядом!», который состоялся в Ульяновске. Центр помощи семье и детям «Большая Медведица» победил в номинации «Ты не один» Всероссийского конкурса лучших практик информирования детей и родителей о возможности получения экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия 8-800-2000-122 и 124 «На связи с доверием».

Команде «Большой Медведицы» стать лучшей помог «Арт-патруль». С 2024 года команда художников закрашивала рекламу наркотиков и непристойные надписи на фасадах домов в жилых кварталах Липецка и области яркими креативами с анонимным Детским телефоном доверия. В результате выросло количество звонков на Детский телефон доверия – как от детей, так и от родителей, а опасной информации на улицах стало меньше.

Подростковое пространство «Выше Крыши» стало лидером форума в номинации «Социализация детей, проявляющих девиантное поведение». Залогом успеха стала ежедневная работа с детьми от 11 до 18 лет. В центре специалисты корректируют нежелательное поведение подростков, учат их контролировать свои эмоции, общаться, дружить, верить в себя и добиваться большего.

Участниками всероссийского форума стали около 500 делегатов из 75 регионов страны. Это руководители и специалисты социальных учреждений поддержки семьи и детства, представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, уполномоченные по правам ребенка.

«В нашем регионе проводится большая работа по поддержке семей с детьми, в особенности – попавших в трудную жизненную ситуацию. Многие практики направлены на профилактику и предупреждение кризисов. Главное, жители не должны чувствовать себя брошенными и никому не нужными. Люди – это главное богатство региона», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.