Липецкая область стала лучшей по количеству продаж в уникальном пространстве «Универмаг». Он работал на выставке-форуме «Россия» ВДНХ и стал центром притяжения более 18 миллионов человек. Здесь были представлены имиджевые изделия региональных производителей. Само пространство несколько раз сменило декорации и стало не только площадкой для презентации брендов, но и местом притяжения мастеров и ремесленников со всей страны.

Липецкая область стала первой среди регионов по количеству участников проекта. И всё благодаря активной позиции липецких производителей с уникальными товарами: от елецкого кружева, романовской игрушки до печатных задонских пряников. 29 липецких производителей знакомили со своими товарами всю Россию, а также гостей нашей страны. Липецкая область также отмечена как лучшая в номинации «Лучшие продажи в Универмаге».

«Мы стремимся поддерживать и развивать не только крупные, но и локальные бренды. Их продукция зачастую отличается высоким качеством и оригинальностью. Одна из самых популярных мер поддержки, которая позволяет мастерицам открыть свое дело, это социальный контракт», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.