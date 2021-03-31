Очередная крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Липецкую область. Регион получил 52 тысячи доз препарата «Спутник-V». Вакцина распределяется по медицинским учреждениям, сообщает региональное управление здравоохранения.

На сегодняшний день от коронавируса в Липецкой области однократно привито 74,6 тысячи человек. Второй компонент вакцины получили 55,3 тысячи жителей региона.

«Вакцинация – самый простой и быстрый способ побороть инфекцию. Прививочная кампания в области идёт хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, всё больше людей получают иммунитет», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах региона, а также в передвижных мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей. Прививку может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний.

Перед вакцинацией врач проводит общий осмотр пациента. Противопоказания к прививке: возраст до 18 лет, острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, беременность и период грудного вскармливания.