Итоги всероссийского конкурса «Займись спортом!» подвели в министерстве спорта РФ. Фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области» победил в номинации «Лучшее мероприятие по продвижению федерального проекта «Спорт — норма жизни», основанное на национальных и региональных традициях».

Фестиваль единоборств прошел в Липецке впервые. Он собрал более трех тысяч человек на Зеленом острове. На одной площадке объединились пять видов единоборств – дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг и тхэквондо.

Подготовку и проведение фестиваля осуществляло региональное управление физической культуры и спорта совместно с Центром развития и мониторинга физической культуры и спорта, областными федерациями единоборств, областной комплексной спортивной школой олимпийского резерва.

В номинации «Лучший сценарий спортивного праздника «Дети в спорте» победил городской детско-юношеский центр «Спортивный» и педагог София Бобкина.

Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных соревнований, турниров и спортивных праздников для пропаганды физической культуры. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. Спорт должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста и разной физической подготовки. Массовое физкультурное движение помогает добиться успеха, закалить характер. Всё больше людей самых разных возрастов приобщаются к ценностям активного образа жизни», – подчеркивает Игорь Артамонов.