Липецкая область получила признание ФАС России за вклад в развитие конкуренции. Благодарственное письмо было вручено в Казани в рамках ежегодного семинара-совещания ФАС России по вопросам развития конкуренции. В числе достижений региона отмечено, что липецкие проконкурентные практики уже несколько лет подряд попадают в «Белую книгу» ФАС как лучшие. Кроме того, по уровню содействия конкуренции в рейтинге ФАС среди регионов России Липецкая область входит в топ-10.

На семинаре-совещании представители Липецкой области пополнили свои знания в направлениях контроля госпреференций и антимонопольного регулирования в сфере ТКО, установки рекламных конструкций и реорганизации унитарных предприятий, регулировании цен на лекарственные препараты. Также участники обсуждали Федеральный проект «Развитие конкуренции» и Национальный план на 2026–2030 годы.

«Конкуренция играет ключевую роль в экономике. С одной стороны она способствует созданию динамичной и разнообразной бизнес-среды, с другой – является инструментом защиты интересов потребителей. Разумеется, важную роль в этой работе играет антимонопольная служба», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.