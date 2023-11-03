Липецкая область – ключевой донор по производству огурцов и томатов в России, сообщает Центр агробизнеса «АБ-Центр». В регионе производство огурцов превышает внутреннее потребление более чем в 10 раз, производство томатов – в 7 раз.

Тепличное овощеводство, начиная с 2014, является одним из основных приоритетов в развитии АПК Липецкой области. В регионе сложился кластер по производству овощей закрытого грунта, в который входят завод тепличных конструкций, четыре современных теплицы с круглогодичным циклом выращивания и оптово-распределительный центр. Валовой сбор овощей защищенного грунта за девять лет вырос более чем в 30 раз: с 5,8 тыс тонн в 2013 году до 183,3 тыс тонн в 2022 году. Липецкая область уже несколько лет удерживает первое место в стране по этому показателю.

На 30 октября текущего года в регионе получено 126 тыс тонн овощей защищенного грунта и зеленных культур. Но если в первой половине года превалировали огурцы, то сейчас по количеству собранного урожая огурцы и томаты поменялись местами: 62 тыс тонн и 62,8 тыс тонн соответственно. Также выращено 1,2 тыс тонн салатов.

«За лидерством наших овощеводов стоят большой профессионализм, передовые технологии и государственная поддержка. У наших аграриев есть желание работать и имеются все необходимые возможности для развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.