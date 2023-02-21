Липецкая область приняла участие в пилотном проекте Минэкономразвития по внедрению принципов клиентоцентричности. Он был запущен в декабре прошлого года. В проекте приняли участие Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, Минтруд, ФНС, Росимущество, Аналитический центр при Правительстве России. В пилот включились Липецкая, Московская, Тульская Нижегородская и Самарская области.

По итогам эксперимента по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность кадровых подразделений органов власти правительство Липецкой области получило высокую оценку ВНИИ труда Минтруда России. Оценка кадровой работы в регионе находится в области «Эффективный менеджер», что отражает высокий потенциал развития и внедрения изменений и эффективность кадровой работы в целом.

Эксперты ВНИИ труда отметили высокую степень вовлечения государственных служащих Липецкой области в проекты изменений, а также корпоративную культуру. «В нашей работе мы используем клиентоцентричный подход», чтобы повысить удовлетворенность наших жителей и эффективно управлять государственными расходами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.