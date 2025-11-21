Липецкая область получила «Золотой каток» за успешную реализацию нацпроекта

Липецкая область удостоена высокой федеральной награды. На церемонии награждения в рамках «Транспортной недели» губернатору региона Игорю Артамонову вручили «Золотой каток». Он присуждается за наиболее успешную реализацию национального проекта в дорожной отрасли.

«Для нас это уже вторая такая награда за последние пять лет, что подтверждает системную и эффективную работу региона по развитию дорожной сети, – отметил Игорь Артамонов. – За этими цифрами и за этой победой – люди, которые трудятся с полной отдачей. Дорожные рабочие, инженеры, проектировщики – настоящие профессионалы, которые делают наши дороги безопаснее и комфортнее. Благодарю каждого, кто причастен к этому успеху».

В 2025 году на ремонт и реконструкцию областных дорог было направлено 5,5 млрд рублей, причём почти половина средств – 2,54 млрд рублей – была привлечена из федерального бюджета. Они освоены в полном объёме.

«Хочу поздравить Липецкую область с получением «Золотого катка». Своевременное, качественное выполнение задач и вовлечённость руководства региона в процессы позволяет области находится в числе лидеров по выполнению показателей нацпроектов и федеральных программ. На сегодняшний день практически полностью выполнен план по укладке верхних слоев дорожной одежды на региональной и местной дорожной сети», – сказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе ведётся работа на 240 километрах региональных трасс. Все работы выполняются в соответствии с установленными графиками, что обеспечивает своевременное введение объектов в эксплуатацию.

В текущем сезоне в регионе будет отремонтировано 276,5 километра региональных дорог. Среди крупнейших объектов этого года – трасса Липецк – Доброе – Чаплыгин (15,5 км), автодорога Тербуны – Борки – Покровское (14,5 км) и маршрут Чаплыгин – Лев Толстой (12 км). Также практически завершён капитальный ремонт пяти километров автодороги Липецк – Борисовка в Добровском округе.

Значительное внимание уделяется улучшению состояния опорной сети дорог: отремонтированы подъезд к аэропорту, пять километров дороги Афанасьево – Измалково и 14,5 километра трассы Липецк – Данков.

Напомним, что в период с 2019 по 2024 годы Липецкая область успешно реализовала задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги», превысив плановые показатели. В 2025 году регион уверенно продолжает работу в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», демонстрируя стабильно высокие результаты в развитии дорожной сети.