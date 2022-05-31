Впервые в рамках проекта «Чистый воздух» Липецкая область получит федеральное финансирование на обновление транспорта. Региону одобрена заявка на получение 1,3 млрд рублей для закупки в 2022-2023 годах 60 единиц экологичного общественного транспорта на газомоторном топливе.

Обновление общественного транспорта – одна из составляющих Комплексного плана Липецка по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который согласован заместителем Председателя Правительства России Викторией Абрамченко.

«Мы тщательно готовили заявку, провели ряд переговоров с Минприроды России. Для Липецка обновление общественного транспорта – очень важный вопрос, над которым мы работаем уже несколько лет, и достаточно успешно. За три года закупили больше двухсот тридцати новых автобусов и по развитию пассажирского транспорта стали лидерами в ЦФО. Полученный федеральный трансфер позволит нам продолжать работу по улучшению состояния транспорта и, конечно же, экологии», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Как пояснили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, благодаря проведённому в Липецке обновлению общественного транспорта доля газомоторных автобусов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-5, выросла с 10% до 42%. Закупка ещё 60 единиц подобной техники позволит увеличить этот показатель, снизив воздействие на атмосферный воздух.