Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подвело итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в стране «Регион для молодых», в котором участвовала и Липецкая область. Всего заявки подал 51 субъект Российской Федерации.

Проектные инициативы оценивала экспертная комиссия, в которую вошли представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, а также специалисты по связям с общественностью и медиасферы. Липецкая область вошла в число победителей, общий бюджет субсидирования региона превысил 233 млн рублей. В следующем году на эти средства будет реализовываться комплексная программа, которая позволит вывести молодежную политику на более высокий уровень.

Программа направлена на создание в Липецкой области молодежной экосистемы на трех площадках – молодежного кампуса на базе Центра детей и молодежи «Прометей», Городского молодежного центра и регионального Центра молодежи. В 2023 году планируется реализовать более 160 проектов и различных акций. Также в рамках программы запланированы реконструкция зданий, ремонтные работы и обновление материально-технической базы учреждений, которые станут местом притяжения молодежи. Основная цель программы – создание на территории региона среды, в которой каждый молодой человек сможет самореализоваться, достичь своей цели и воплотить в жизнь мечту.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти активной и талантливой молодежи. Юноши и девушки, добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей в самых разных сферах – в числе приоритетных направлений работы областной власти», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.

В целом на развитие молодежной политики в российских регионах на 2023-2025 годы Росмолодежь выделили 15 млрд рублей, по 5 млрд ежегодно.