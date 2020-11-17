Липецкая область получит более 38,5 миллионов рублей из федерального бюджета на досрочное завершение строительства водозабора в Тербунах

Липецкая область получит более 38,5 миллионов рублей на досрочное завершение строительства водозабора в Тербунах. Распоряжение о перераспределении субсидий в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Строительство водозабора в Тербунах – это масштабный проект. Необходимость в нём назрела давно. Существующий – не соответствует требованиям по качеству воды. Новый объект строится с весны 2020 года. Водозабор обеспечит качественным и бесперебойным водоснабжением более чем семь тысяч жителей села и предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тербуны».

Повышение качества водоснабжения находится под личным контролем главы администрации Липецкой области. «Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В этом году значительно увеличено финансирование для её решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения».

Производительность нового водозабора увеличится более чем в восемь раз и составит свыше 5000 кубометров в сутки. Запуск объекта позволит вывести из эксплуатации один из двух действующих водозаборов, вода в котором имела неприятный запах и не соответствовала нормативным требованиям.

За счет выделенных Минстроем России 295,4 млн рублей на строительство водозабора будут пробурены 16 артезианских скважин глубиной 100 метров, построены два резервуара чистой воды и станция второго подъема. Для улучшения качества воды установят станции обеззараживания и обезжелезивания. Общая протяженность двух новых ниток водопровода составит 24 километра. Выделенные денежные средства рассчитаны на ближайшие три года. По итогам реализации этого проекта доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, к концу 2021 года повысится на 0,64% – с 93,71 до 94,35%.