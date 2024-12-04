Ряд регионов до конца 2024 года получит дополнительное финансирование на поддержку сельхозпроизводителей. Распоряжение о распределении на эти цели более 750 млн рублей подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Липецкая область среди 29 регионов, заявивших о такой потребности. На компенсацию части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства в регион направят 38,5 млн рублей из федерального бюджета. Также на эти цели из областного бюджета перечислят 13,5 млн рублей. Поддержка предоставляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Большая часть суммы, 44,6 млн рублей, пойдет на страхование урожая многолетних насаждений следующего года.

Как отметили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, регион находится в зоне рискованного земледелия. Яркое тому подтверждение – возвратные заморозки 2024 года. По их вине хозяйства недополучили 90% планируемого урожая плодов и ягод. Чтобы нивелировать экономические риски, используется механизм страхования урожая, в том числе с господдержкой.

Всего в 2024 году на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в отраслях растениеводства и животноводства, из федерального и областного бюджетов липецкие аграрии получат 176,2 млн рублей.

«Принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность, что станет основой обеспечения продовольственной безопасности страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.