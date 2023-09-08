Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов познакомился с получательницей социального контракта Екатериной Гебель. Она оформила эту меру поддержки два года назад, закупила швейное оборудование, открыла производство детской и женской одежды.

Сейчас супруг Екатерины защищает Родину в зоне СВО, жена отправляет ему и товарищам посылки. Когда муж вернется, Катя планирует возобновить свое дело.

«Липецкая область получит на реализацию программы социального контракта дополнительные средства — более 100 млн рублей. Это значит, что будет больше людей, которые смогут открыть свое дело или подсобное хозяйство. Ожидается, что поддержка поможет 300 жителям региона открыть своё дело или развить личное подсобное хозяйство. По итогам года таких людей будет более 3000», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что проекты в социальной сфере помогают жителям области в самых разных ситуациях. Так, за семьей Екатерины, как и за всеми семьями мобилизованных, закреплены социальные кураторы. Через цифровую платформу «Патронаж» они могут получить обратную связь в любой момент.

Изначально планировалось заключить 2569 соцконтрактов на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности и 294 — на развитие личного подсобного хозяйства.