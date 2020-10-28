Липецкая область получит дополнительные 450 миллионов рублей на переселение жителей из аварийного жилья

Почти 800 жителей региона переедут в новые квартиры уже в следующем году. Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрила заявку Липецкой области об увеличении финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья.

Дополнительная финансовая поддержка предоставляется на реализацию этапа 2020 – 2021 годов региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Липецкая область дополнительно получит 450 млн рублей. Это позволит ускоренными темпами уже в 2021 году переселить 793 человека из 314 аварийных жилых помещений. Их общая площадь составляет 12,63 тысяч кв.м. Данный этап программы будет реализовываться на территории пяти городов: Липецка, Ельца, Лебедяни, Усмани, Грязи и сельского поселения Елецкого района. Всего, с учётом дополнительно выделенных финансовых средств, предоставляемая поддержка Фонда на реализацию этапа 2020 – 2021 годов программы составит 764 млн рублей.

«Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.