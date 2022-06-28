Липецкая область получит дополнительные 30 млн рублей на расчистку притока Дона – реки Быстрая Сосна. В настоящее время в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» уже ведется расчистка реки. Проведены валка деревьев, корчевка кустарников, формируются карты намыва. Дополнительные средства позволят завершить расчистку протяженностью 8,5 км в текущем году.

«В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область является одним из лидеров в ЦФО по финансированию в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов», сообщили в управлении экологии и природных ресурсов. Работа по сохранению уникальных водных объектов продолжается. В 2022 году ведется расчистка рек Красивая Меча в Лебедянском районе, четырех прудов в Долгоруковском, Краснинском и Липецком районах, проводятся капитальные ремонты трех гидротехнических сооружений в Воловском, Долгоруковском и Тербунском районах.