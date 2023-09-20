Правительство России выделило регионам дополнительные 10 млрд рублей на строительство модульных отелей и глэмпингов. Финансирование получат 58 регионов в том числе Липецкая область. Размер субсидии составит 9 млн рублей.

Это уже второе выделение средств на данные цели. Ранее, в июне 2023 года, Липецкой области была выделена крупнейшая в Черноземье субсидия – 226 млн рублей. Средства будут доведены в течение 2023-2024 годов.

«В Липецкой области есть успешные проекты глэмпингов. Мы уделяем большое внимание развитию данного направления. Интерес к этому виду отдыха растёт. У наших предпринимателей есть оригинальные идеи, достойные поддержки. Уверен, они будут успешно реализованы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.