Правительство России в 2023–2024 годах направит регионам более 5 млрд рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Липецкая область получит 261 тысячу рублей в этом году и 1 млн 46 тысяч – в следующем.

Средства позволят обеспечить системами мониторинга всех нуждающихся в них детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.

Система мониторинга уровня сахара без прокола пальца даёт возможность видеть показатели в любой момент суток. Это позволяет вовремя отследить и не допустить критических показателей, а значит, избежать тяжёлых осложнений диабета.