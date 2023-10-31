Липецкая область в 2023 году получит из федерального бюджета более 55 млн рублей на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Правительство России направит около 2,3 млрд рублей на создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Средства получат 36 регионов: сельские местности и удаленные территории, в том числе и Липецкая область

Цель проекта — раннее выявление и лечение болезни, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием.