Свыше 450 млн рублей Липецкая область получит из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам господдержки в размере 7,7 млрд рублей для компенсации затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Финансирование получили 152 инвестпроекта из 43 регионов. Среди субъектов Центрального федерального округа наибольший объём средств выделен Липецкой области – 451,75 млн рублей.

Как ранее сообщало региональное управление сельского хозяйства, средства пойдут на построенные в Задонском районе хранилища для картофеля общей мощностью 23 тысячи тонн и молочные фермы на 640 и 1995 голов КРС. В Лебедянском и Становлянском районах поддержку получат предприятия, реализовавшие проекты по возведению новых плодовых хранилищ мощностью 7360 и 600 тонн соответственно. В Хлевенском районе отобрана модернизированная птицеводческая площадка под репродуктор второго порядка для производства инкубационного яйца с проектной мощностью птичников около 16,7 тысячи птицемест и 3,7 млн яиц.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области развивается всесторонне. Весомая господдержка позволит реализовать новые перспективные проекты, имеющие большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.