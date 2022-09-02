Правительство России утвердило распоряжение о распределении по субъектам РФ до конца текущего года 4,2 тыс. школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ожидается, что Липецкая область получит 12 машин «Скорой помощи» класса «В» и 50 школьных автобусов. Три школьных автобуса будут рассчитаны на перевозку от 10 до 12 пассажиров, пять машин вместимостью от 13 до 20 человек, 15 автобусов смогут перевозить от 25 до 31 пассажира каждый, 27 автобусов рассчитаны на перевозку от 21 до 24 человек.

Согласно заявке Липецкой области, автобусы ждут в Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском. Краснинском, Лебедянском, Липецком, Станволянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском районах.

Большинство машин скорой помощи также будет направлено в сельские районы. Поставку транспортных средств в регионы обеспечит Минпромторг. Обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021-2024 годов правительству поручал президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году.