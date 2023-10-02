Медучреждения Липецкой области получат 17 автомобилей в 2024 году. В 2023-м регион получил 56 единиц автотранспорта в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом губернатору Игорю Артамонову сообщила его заместитель Ольга Белоглазова на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Кроме того, в следующем году регион получит 174 единицы оборудования — это современные системы ультразвуковой визуализации, маммографы, рентген аппараты, гастроскопы и колоноскопы. Контракты на их приобретение заключены. Поставка запланирована на первый квартал 2024-го. В 2023 году Липецкая область получила 14 единиц медицинского оборудования: шесть аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и восемь тонометров для измерения внутриглазного давления. Все они уже установлены и интегрированы в работу медучреждений.

Активно ведется строительство и ремонт зданий здравоохранения. В настоящее время в регионе строятся два отделения общей врачебной практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершены капитальный ремонт детской поликлиники Липецкой районной больницы и реконструкция поликлиники Хлевенской райбольницы. Реконструкция поликлиники Добринской центральной районной больницы находится в завершающей стадии. Специалисты оценивают готовность объекта на 95%. Принимать посетителей поликлиника сможет в ноябре.

«Здравоохранение является одним из важнейших направлений социальной политики, реализуемой в регионе. От удовлетворенности жителей медицинским обслуживанием зависят многие показатели уровня жизни. Этой сфере необходимо уделять первостепенное внимание, особенно исполнению обязательств в рамках нацпроектов и федеральных программ», — отметил Игорь Артамонов.