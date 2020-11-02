Липецкая область получит около 43 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

Более 5,04 млрд рублей выделено российским регионам, в том числе и Липецкой области, на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В Липецкую область направят 42 млн 877,4 тыс. рублей.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели направят из резервного фонда Правительства.

Решение было озвучено на заседании Правительства страны 29 октября. Министрам здравоохранения и финансов поручено в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

«Ситуация с заболеваемостью в Липецкой области сейчас находится под самым пристальным нашим контролем. Многие врачи выздоровели и вернулись к работе. Мы рассчитываем, что жители региона, особенно пожилые, будут неукоснительно соблюдать рекомендованные санитарными врачами меры профилактики», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.