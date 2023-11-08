ВЭБ.РФ открыл финансирование для проекта модернизации инфраструктуры водоканала Липецка. Масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения в регионе за счёт внебюджетных инвестиций стартовала в 2023 году. Она проводится в сотрудничестве с ВЭБ.РФ и Росводоканалом. В модернизацию коммунальных сетей областного центра эти компании намерены вложить 49 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

В Липецке планируют построить и реконструировать 408 километров сетей водоснабжения, 315 километров сетей водоотведения и 165 производственных объектов. В том числе 5,5 млрд рублей будут направлены на модернизацию очистных сооружений.

«Программа модернизации масштабная и очень актуальная для города. В Липецке достаточно сильно изношены сети водоснабжения и водоотведения. Обновление инфраструктуры позволит улучшить качество предоставляемых населению коммунальных услуг, повысит надёжность системы, обеспечит ресурсами новые микрорайоны, которые сейчас активно строятся», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках сделок в Липецке помимо средств ВЭБ.РФ применяются инструменты инфраструктурного меню Правительства РФ: льготные займы Фонда ЖКХ, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Это позволяет привлекать длинные и льготные средства.

«Для реализации проектов ВЭБ.РФ организовал долгосрочное финансирование, благодаря которому основной объём инвестиций за счёт кредитов будет направлен в течение пяти-семи лет, возврат этих кредитов предусмотрен за счёт тарифа в течение 20-25 лет, а чистую воду город получает уже сейчас. Концессия в Липецке подписана на 49 лет, то есть нагрузка на рост тарифа распределяется равномерно на очень долгий срок. Несмотря на масштабные затраты, одна из ключевых задач инвесторов – сохранить для горожан социально-ориентированный тариф. В настоящее время идёт операционная деятельность, услуги водоснабжения потребителям предоставляет профильный и ответственный оператор», – отметил исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев.