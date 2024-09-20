Правительство РФ поддержало инициативу губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о финансовой помощи хозяйствам, где этой весной от заморозков пострадали плодово-ягодные культуры. Компенсацию ущерба получат аграрии девяти областей: Липецкой, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской. Финансовая поддержка из резервного фонда кабмина предназначена для более чем 160 сельхозпроизводителей. Ее суммарный объём составит больше 900 млн рублей. В частности, Липецкая область получит 247,7 млн рублей.

«Это очень важная поддержка, за которую мы благодарны, – отметил в своем Телеграм-канале Игорь Артамонов. – Скоро средства поступят в регион. Поручил коллегам из профильного блока максимально оперативно довести деньги до аграриев, у которых сильно пострадал урожай ягод и фруктов. Чтобы они могли компенсировать ущерб и уже осенью приступить к посадке новых культур в садах, если это потребуется».