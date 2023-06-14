Липецкая область получит самую большую субсидию среди регионов Черноземья на создание модульных отелей. Правительство России перечислит в 2023 году 5,7 млн, а в 2024-м – 220,5 млн рублей.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, на рассмотрении находятся три заявки: на строительство гостевых домов в природном парке «Олений» (Краснинский район), расширение номерного фонда загородного клуба «Донской лес» (Задонский район) и расширение агротуристического комплекса «Живое село» (Добровский район). Какие из них окажутся в приоритете, определят в ближайшее время. «Все три проекта являются очень перспективными и инвестиционно привлекательными. Туристы любят эти места, а значит необходимо их развивать и делать еще более комфортными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На строительство модульных отелей в Черноземье в 2023-2024 году из федеральной казны планируют направить 457,6 млн рублей. Воронежская область деньги получит только в следующем году – 213 млн рублей. Тамбовской области субсидию направят в этом году – 16,1 млн рублей. Меньше всего достанется Курской области – 2,2 млн рублей в 2023 году. Орловской и Белгородской области субсидии не предусмотрены. Всего в ближайшие два года субсидии будут доведены до 38 регионов. Общий объем инвестиций на создание отелей составит около 8 млрд рублей.