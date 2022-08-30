Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району ДНР. Сегодня из Липецка отправилась уже шестнадцатая по счету фура гуманитарной помощи. Это 10 тонн продуктов. Проводить гуманитарный груз на Донбасс пришел первый заместитель губернатора области Александр Рябченко. В машине — продукты, стройматериалы, художественная литература и особый груз – школьные ранцы с тетрадками, ручками, карандашами. Липецкие единороссы в рамках ежегодной «Собери ребёнка в школу» передали первоклассникам Володарского района 230 школьных рюкзаков. Еще 175 рюкзаков отправились в один из распределительных центров ДНР.

«Липецкая область с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса. Наш регион шефствует над Володарским районом, и мы делаем все возможное, чтобы восстановить там привычную жизнь. Сейчас в Володарском идёт подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ социальных объектов. Сегодня из Липецка отправилась очередная, уже 16-я по счету, машина с гуманитарным грузом. Состав формируется по заявкам местных жителей. В преддверии 1 сентября маленькие жители Володарского, идущие в первый класс, получат красивые школьные ранцы и необходимые канцтовары. Кроме того, в гуманитарном грузе находятся продукты питания, следом уедут стройматериалы», — отметил Александр Рябченко.

Все школьные принадлежности отвечают требованиям Санпин и ФГОС образовательных программ для начальных классов. Всего с начала СВО Липецкая область отправила на Донбасс более 350 тонн гуманитарного груза. «Жители Липецкой области делают все возможное для нормализации жизни на Донбассе. Сейчас важной задачей является подготовка детей к новому учебному году. И мы хотим, чтобы для ребятишек подшефного нам Володарского района их первый День знаний стал настоящим праздником», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.