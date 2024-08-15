Развёрнутые в Липецкой области пункты временного размещения принимают приехавших в регион жителей Курской области. ПВР подготовлены в нескольких муниципалитетах.

С прибывшими работают представители служб и ведомств региона. Оказывается необходимая поддержка.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил региональному управлению социальной политики адресно работать с каждым эвакуированным или самостоятельно прибывшим из приграничных регионов.

«Знаю, что многие останавливаются у родственников и знакомых. Очень прошу в таких случаях звонить в ЕДС по номеру 8-800-450-48-48 и сообщать свои данные, чтобы мы могли всех зарегистрировать и, если необходимо, предоставить гуманитарную, медицинскую, психологическую или любую другую помощь», – добавил губернатор.