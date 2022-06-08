Пять автобусов передала транспортникам подшефного Володарского района Донецкой народной республики делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. Он вручил водителям ключи от новых ПАЗов.

Переданная техника будет обслуживать пассажирские маршруты в районе. Предполагается в ближайшее время восстановить автобусное сообщение райцентра с городом Мариуполем и сёлами района.

«Автобусы это первый этап. Дальше предстоят работы со школой, ремонт детсада, помощь с инфраструктурой. Это первый шаг к налаживанию нормальной жизни по другим стандартам качества», – обратился Игорь Артамонов к жителям района.

Липецкая область одна из первых в России начала помогать восстанавливать мирную жизнь в ДНР. Над этим работает команда добровольцев. Решается вопрос с системами водоснабжения, в домах и учреждениях появляется питьевая вода.

Машины гуманитарной помощи доставили большой объём строительных материалов. Организовано питание школьников. Привезли учебники, медикаменты.

В общей сложности на Донбасс из Липецкой области уже отправлено более 250 тонн груза. Машины с гуманитарной помощью отправляют каждую неделю. В планах на ближайшее время направить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины.